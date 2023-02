SES-DF publica nova convocação para procedimento de heteroidentificação

(foto: Freepik/Reprodução) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal está convocando os candidatos aprovados no concurso público realizado em 2022 para os cargos de enfermeiro e cirurgião-dentista para o procedimento de heteroidentificação. A etapa será realizada em 4 e 5 de março, no Distrito Federal. O documento foi publicado no site da banca organizadora, Instituto IBFC.





Serão convocados para o procedimento todos os candidatos autodeclarados negros, aprovados na prova objetiva, e que não tenham sido convocados em agosto, quando houve a primeira convocação.





Os candidatos deverão comparecer na data e horário estipulado munidos de documento de identidade original. Aqueles que não comparecerem perderão o direito às vagas reservadas para candidatos negros.





O resultado da etapa estará disponível no site do IBFC, na aba "resultados", na data prevista de 17 de março. O candidato poderá apresentar recurso contra o resultado no período das 10h do dia 8 de março até às 17h do dia 9 de março.







Ao todo, o certame ofertou 381 oportunidades para as carreiras de médico (diversas especialidades), enfermeiro cirurgião-dentista . Foram publicados três editais, um para cada carreira.

Os aprovados na carreira de médico receberão o salário inicial de R$ 12.654,00 (médico família e comunidade) e R$ 6.327,00 (demais especialidades). Já para a carreira de enfermeiro, o salário é de R$ 3.055,00. Os cirurgiões-dentistas serão remunerados com o valor de R$ 4.250,00.

