MP-SP abre concurso público para promotor de Justiça substituto

(foto: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO)

O certame visa o provimento de cargos de promotor de justiça substituto, a serem oportunamente especificados, no total de 75 vagas, mais as que eventualmente surgirem até a publicação do resultado da fase preambular do certame, sendo que 5% das vagas, ou seja, quatro, serão reservadas às pessoas com deficiência, bem como 20% das vagas, ou seja, 15, serão reservadas aos candidatos negros.





A seleção será realizada em três fases, sucessivamente através das seguintes provas: prova preambular, de caráter eliminatório; prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório e prova oral, de caráter eliminatório e classificatório.

O candidato que pretenda gozar da isenção deverá selecionar essa opção obrigatoriamente no formulário de inscrição, exclusivamente no período de 17 a 26 de fevereiro de 2023, se comprometendo a enviar, até o dia 22 de março de 2023, cópia autenticada de documento idôneo de comprovação.









O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), por intermédio do Aviso nº 084/2023 publicado nesta quinta-feira (16/2), abriu o 95º concurso de ingresso na carreira do MP-SP. O período de inscrições será aberto na próxima sexta-feira (17/2).A inscrição preliminar será realizada pela internet, mediante acesso ao site do MP-SP a partir das 9 horas do dia 17 de fevereiro até às 19 horas do dia 18 de março, observado o fuso horário do estado de São Paulo. O valor da taxa de inscrição é de R$ 288,83.