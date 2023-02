Sai resultados de provas do concurso do Detran-DF

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

A banca organizadora do co ncurso público para o Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) , o Instituto IBFC, divulgou, nesta sexta-feira (10/2), o resultado preliminar da prova discursiva do certame. A consulta é individual e pode ser realizada na página oficial do certame Também foi publicado o resultado final da prova objetiva , além das respostas do dos recursos contra o resultado e classificação preliminar da prova objetiva.

A prova objetiva foi composta por 60 questões distribuídas em conhecimentos básicos e específicos. A pontuação mínima exigida é de 45 pontos, 50% do valor do exame. Já a prova discursiva, somente para o cargo de analista, foi constituída de uma questão de conhecimento específico. O candidato teve que redigir no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas. Ambos os exames foram aplicados em 11 de dezembro.



O concurso do Detran-DF oferta 366 vagas, sendo 126 para analista em atividades de trânsito e 240 de técnico em atividades de trânsito. As oportunidades são distribuídas para contratação imediata e cadastro reserva. A remuneração chega a R$ 6.437,50.