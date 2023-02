Concurso Iprev DF: inscrições de nível superior se encerram nesta quarta

(foto: Iprev/Divulgação)

Ainda dá tempo de se inscrever no concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) ! As inscrições podem ser feitas por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção, até as 18h desta quarta-feira (8/2). São, ao todo, 65 vagas imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva. Ambas as fases estão previstas para serem aplicadas em 12 de março de 2023.As oportunidades são para o cargo de analista previdenciário, dividido em três especialidades: atuária (para quem tem nível superior em Ciências Atuariais), investimentos (para graduados em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior ou Matemática) e previdenciário (para formados em qualquer curso superior). A remuneração é de R$ 6.760,00 para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe para uma carga horária semanal de 40 horas.



Compõem esta seleção: prova objetiva e prova discursiva. O exame objetivo, será composto de 120 itens, valerá 120 pontos. Já a prova discursiva, valerá 30 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos da especialidade. Ambas as fases estão previstas para serem aplicadas em 12 de março de 2023.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco