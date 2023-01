TRT 14 (RO e AC) publica o resultado das provas objetivas e discursivas

(foto: TRT 14/Divulgação)



Foram publicados os resultados preliminares das provas objetivas e discursivas do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre). O certame ofertou uma vaga de provimento imediato mais oportunidades em cadastro reserva.

Os resultados foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira (31/1). Os candidatos poderão interpor recursos por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca examinadora.





As vagas abertas no concurso do TRT 14 foram destinados aos seguintes cargos:

Analista Judiciário – área administrativa;

Analista Judiciário – área judiciária;

Analista judiciário – área judiciária (Oficial de Justiça Avaliador Federal);

Analista Judiciário – área apoio especializado (Tecnologia da Informação);

Técnico Judiciário – área Administrativa;

Técnico Judiciário – área apoio especializado (Tecnologia da Informação).

Os exames foram aplicados no dia 11 de dezembro, nas cidades de Porto Velho, em Rondônia, e em Rio Branco, no Acre. Os aprovados no concurso receberão os seguintes salários iniciais:

Técnico: R$ 7.591,37;

Analista: R$ 12.455,30;

Oficial de Justiça: R$ 14.271,70