Concurso TJCE: edital de abertura é publicado com 50 vagas

(foto: CNJ/Divulgação)





Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva a terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 23 de abril. O exame objetivo será composto por 60 questões divididas em conhecimentos gerais (P1) e específicos (P2) e valerão 10 pontos cada uma.



Já a prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada cargo/área.



A seleção compreenderá o exame de habilidades e conhecimentos, por meio da aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Ambos os exames, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados na cidade de Fortaleza/CE.

O Tribunal de Justiça do estado de Ceará tornou público, na última segunda-feira (30/1), o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de técnico judiciário, da carreira dos servidores do Poder Judiciário de nível médio, A remuneração é de R$ 5.633,84. A seleção oferta 50 vagas imediatas dividas em duas especilidades: área: judiciária (35 vagas) e área técnico-administrativa (15 vagas).Será admitida a inscrição somente via internet, no site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, solicitada no período entre as 10h de hoje (31/1) a 22 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 112,00.