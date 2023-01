Pré-carnaval atrapalha e provas da Sejusp MG são adiadas de novo

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

A Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), mais uma vez, adiou o cronograma do concurso público destinado ao preenchimento de 168 oportunidades de nível médio para o cargo de agente de segurança socioeducativo. A informação foi divulgada na página oficial do certame nesta terça-feira (24/1).



A decisão, segundo a Sejusp-MG, foi mediante a realização dos blocos de pré-carnaval, sobretudo em Belo Horizonte, que afetariam diretamente os acessos aos locais de provas previstos. Segue as novas datas:

Convocação - 1ª Etapa: Prova Objetiva e Redação 24/02/2023

Divulgação dos locais de provas no site do IBFC: 27/02/2023

Realização - 1ª Etapa: Prova Objetiva e Redação: 05/03/2023

O exame objetivo será composto por 60 questões de múltipla escolha, sendo que cada questão conterá quatro alternativas e apenas uma resposta correta. Haverá ainda prova discursiva. Incialmente a aplicação de ambas as avaliações estava marcada para 18 dezembro de 2022, mesmo dia da final da Copa do Mundo.



A seleção também conta as seguintes fases:

Prova de aptidão psicológica e psicotécnica;

Exames médicos;

Prova de condicionamento físico;

Comprovação de idoneidade e conduta ilibada;

Curso de formação técnico profissional.

Organizado pela Fundatec, o certame oferece a remuneração inicial de R$ 5.097,15, para a carga horária de 40 horas semanais, podendo ser desempenhada em regime de plantão, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados.



Cabe ressaltar que o quantitativo de vagas, 144 são para o sexo masculino e 24 para o sexo feminino. O órgão oferece, ainda, a reserva de oportunidades destinadas aos candidatos portadores de deficiência.