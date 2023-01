Concurso TJDFT: lista dos candidatos com a inscrição deferida é divulgada

(foto: TJDFT/Divulgação)





Os participantes serão avaliados por meio das seguintes etapas: 1ª etapa: Prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do Cebraspe;

2ª etapa: Duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT, com apoio logístico do Cebraspe;

Prova escrita 1 - prova discursiva de questões.

Prova escrita 2 - prova prática de sentenças cível e criminal.

3ª etapa, de caráter eliminatório, com as seguintes fases, sob a responsabilidade do TJDFT:

Fase I - Inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social;

Fase II - Exame de sanidade física e mental;

Fase III - Exame psicotécnico;

4ª etapa: Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT;

5ª etapa: Avaliação de títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT. certame oferta 30 oportunidades para o cargo de juiz de direito substituto da justiça do DF. Deste quantitativo, 23 serão para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e seis para os candidatos negros (pretos e pardos).

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins As respostas aos recursos interpostos contra a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida estarão à disposição a partir da data provável de 30 de janeiro de 2023 no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divulgou na última sexta-feira (20/1) a relação final dos candidatos com a inscrição deferida , referente ao concurso público para o provimento de cargos de juiz de direito substituto da justiça do Distrito Federal. A lista está disponível na página oficial do certame.