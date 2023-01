Concurso Ouro Preto/MG: provas adiadas devido a fortes chuvas

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em Minas Gerais, divulgou, na última terça-feira (10/1), as novas datas do concurso público do município regidos pelos editais nº n° 01 (Administração e Saúde), nº 02 (Educação), nº 03 (ACS e ACE) e nº 04 (Guarda Civil Municipal). Juntos, os editais ofertam 508 vagas. As oportunidades são distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.Os exames estavam previstos para serem realizados em 14, 15, 22 de janeiro e 12 de fevereiro, respectivamente. Agora serão aplicados em março, nos dias 11, 12, 19 e 26. É válido ressaltar que as duas primeiras datas são referentes ao edital 01/2021, do quadro geral.



Cabe lembrar que aplicação das provas foram adiadas após fortes chuvas dos últimos dias, e considerando a previsão que aponta a possibilidade de mais chuvas para os próximos dias do mês de janeiro.

A retificação dos editais está disponível nos site da própia prefeitura na aba "CONCURSO PÚBLICO" e no site do Instituto IBGP, banca organizadora do certame. Em caso de dúvidas o candidato poderá entrar em contato pelo e-mail contato@ibgp.org.br.