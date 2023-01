Concurso Unifal-MG: edital é publicado com vaga para nível médio

(foto: Divulgação)

Consta na edição desta quarta-feira (11/1) do Diário Oficial da União, o edital de abertura do concurso público para a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) destinado ao provimento de uma vaga no cargo técnico-administrativo em educação, de nível médio. A remuneração é no valor de R$ 2.446,96.O concurso constará de uma única fase de caráter eliminatório e classificatório, que consistirá em uma prova objetiva de 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas de resposta, sendo considerada correta apenas uma das alternativas. O exame será constituído de uma prova de conhecimentos gerais e de uma de conhecimentos específicos. A aplicação da prova objetiva está prevista para 2 de abril de 2023 na cidade de Alfenas/MG.São requisistos para se inscrever no certame: ter ensino médio profissionalizante na área ou médio completo mais curso técnico na área; ou curso superior em ciências da computação ou engenharia da computação ou redes de computadores ou tecnólogo em rede de computadores ou sistemas de informação.As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no portal da UNIFAL-MG . O período de inscrições já está abertp e segue assim até às 8h do dia 13 de favereiro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 61.