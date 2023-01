CIDASC: abertas 54 vagas de nível médio e superior; salários de até R$ 7,3 mil

(foto: Freepik/Reprodução)



A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) abriu um novo concurso público com a oferta de 54 vagas de nível médio e superior. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, por meio do site da FEPESE . O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 120 para cargos de nível superior.

As oportunidades são destinadas aos cargos de assistente administrativo, técnico agrícola, analista de TI e comunicação e engenheiro agrônomo, divididas da seguinte forma:





Nível médio:



Assistente administrativo - 19 vagas;

Técnico agrícola - 19 vagas.

Nível superior:



Analista de tecnologia da informação e comunicação - 1 vaga;

Engenheiro agrônomo - 15 vagas.

Os aprovados para o cargo de assistente administrativo receberão o salário inicial de R$ 3.711,31. Já os candidatos para técnico agrícola receberão R$ 4.055,47. A remuneração para ambas as carreiras de nível superior é de R$ 7.324,58.





O certame também oferece os benefícios de vale alimentação; plano de saúde por adesão com coparticipação do empregado; plano de previdência complementar por adesão com coparticipação do empregado; plano de carreira, cargos e salários; e auxílio creche/babá.





Os participantes serão avaliados por meio de prova objetiva e prova escrita. Os exames serão aplicados nos municípios de Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages. Confira o edital completo clicando aqui.