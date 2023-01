Concurso UFPB: Cerca de 82% de inscritos concorrem para o cargo de assistente

(foto: Divulgação/ UFPB)

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do concurso da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para provimento de cargos técnico-administrativos em educação , divulgou na última sexta-feira (6/1) a relação de candidato por vagas do certame. A tabela está disponível na página oficial da seleção.De acordo com a estatística de inscritos , foram registradas 37.285 inscrições. Desse total, 30.733 concorrem ao assistente em administração.

Os candidatos inscritos na seleção serão avaliados por meio de realização de provas objetivas e práticas. A prova objetiva será aplicada na data provável de 5 de fevereiro, nas cidades de Areias, Bananeiras, João Pessoa, Mamanguape e Rio Tinto.

Os aprovados no certame receberão o salário inicial de R$ 1.945,07 (Classe C); R$ 2.446,96 (Classe D); e R$ 4.180,66 (Classe E). O regime de trabalho de todos os cargos é composto por 40 horas semanais.

Outros certames da UFPB que abrirão as inscrições em fevereiro

Foi publicado em dezembro, o edital do concurso público para a carreira de docente do magistério superior da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O certame oferece 45 vagas para o cargo de professor adjunto A, em 40 áreas do conhecimento, cuja remuneração pode chegar a R$ 10.074,18. As inscrições ficarão abertas no período entre 1º e 17 de fevereiro de 2023. A aplicação das provas para todos os departamentos está prevista para o primeiro semestre deste ano. Saiba mais!

Em fevereiro de 2023 também serão realizadas as inscrições do concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT) na UFPB. A seleção oferta uma vaga (em regime de trabalho de dedicação exclusiva) para o Departamento de Educação Básica (DEBAS) do Centro de Educação (CE), no campus de João Pessoa. O período de inscrições ficará aberto entre 6 e 28 de fevereiro de 2023. Saiba mais!

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins