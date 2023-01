EBSERH abre seleção simplificada com salário de R$ 9,9 mil

(foto: Divulgação/EBSERH)





Os critérios de avaliação e aprovação do Processo Seletivo Público Simplificado – PSS N° 01/2023 – EBSERH/ HU-UFGD acontecerão mediante avaliação curricular de títulos e experiência profissional", assegura o edital. O resultado final do PSS será aferido pelo somatório dos pontos obtidos e será divulgado na data provável de 2 de favereiro.

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Oswaldo de Jesus, tornou pública a abertura das inscrições de um novo processo seletivo público simplificado. A seleção tem por objetivo o provimento de duas vagas para emprego de médico - psiquiatria, cuja atuação ocorrerá no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.Leia aqui o edital na íntegra!Das vagas ofertadas, uma será na modalidade ampla concorrência, e uma para candidatos portadores de alguma deficiência (PcD). A remuneração é de R$ 9.973,12 acrescidos de benefícios.O PSS será executado pela EBSERH/Sede e coordenado pela Comissão de Seleção Técnica, designada pela Equipe de Governança do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).As inscrições deverão ser feitas por meio do portal da EBSERH , até 23 de janeiro de 2023, e "obrigatoriamente mediante preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição , anexação de currículo, diploma e documentação comprobatória dos títulos e experiência profissional a serem pontuados (cópias frente e verso)", afirma o órgão.