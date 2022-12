AGU publica editais com oferta de 300 vagas e salário inicial de R$ 21 mil

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou, nesta terça-feira (27/12), três editais de concurso público. Juntas, as seleções ofertam 300 vagas de nível superior e com salário inicial de R$ 21.014,49. As oportunidades são distrivuídas da seguinte forma:

Advogado da União: 100 vagas

Procurador da Fazenda Nacional: 100 vagas

Procurador Federal: 100 vagas

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) e, em cada um, 75 chances são de ampla concorrência, cinco para candidatos com deficiência e 20 para candidatos negros. São ofecidas também vagas para formação de cadastro reserva.



Os interessados devem ter graduação em direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense. O período de inscrições ficará aberto de 9 de janeiro a 7 de fevereiro de 2023, pelo site da Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180.