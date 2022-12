Concurso da Marinha oferta 1.080 vagas para Fuzileiro Naval; confira

(foto: Divulgação)

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil (CPesFN) tornou público o edital de abertura do concurso público de admissão ao curso de formação de soldados fuzileiros navais (CP-C-FSD-FN) para as Turmas I e II/2024. O documento foi publicado nesta segunda-feira (19/12) no Diário Oficial da União.



Ao todo, a seleção oferta 1.080 vagas, das quais 840 vagas são para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), sendo 96 oportunidades para mulheres e 744 para homens das regiões Sul e Sudeste, além de 240 vagas destinadas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), preferencialmente, aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.



Podem se candidatar pessoas com 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024, não ser isento do Serviço Militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar (somente para o sexo masculino); além de ter o ensino médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.



O período de inscrição será aberto em 16 de janeiro de 2023. Interessados podem se inscrever, por meio do preenchimento do formulário disponível no site de ingresso da Marinha, até 2 de março de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40.

Das etapas

Esta seleção será composta por diversas etapas. Á priori, os candidatos serão submetidos pelo exame de escolaridade - ou prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, cuja data de aplicação ainda não foi definida e será divulgada em breve pela Marinha do Brasil. O exame será constituído por 50 questões dividas em língua portuguesa e matemática, 25 itens cada um.

Também compõem o certame:

Verificação de dados biográficos

Verificação de documentos

Inspeção de saúde e exame psicológico; e

Teste de suficiência física (composto por flexão, corrida, abdominal e natação).

Os classificados dentro do número de vagas e aprovados em todas as etapas serão matriculados no curso de formação, no posto de recruta fuzileiro naval (RC-FN). O aprendiz-fuzileiro naval receberá bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins