MP-SP lança edital de concurso para cargos de níveis médio e superior

(foto: Divulgação)

Foi publicado no Diário Oficial de São Paulo desta quarta-feira (14/12) o edital de abertura do concurso público do Ministério Público do estado para cargos de níveis médio e superior. O período de inscrições ficará aberto entre 15 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023.

Leia aqui o edital completo, a partir da página 355.

Sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame oferta cinco vagas atualmente existentes para o cargo de analista de promotoria I (diversas especialidades) área de saúde e assistência social, indicadas no Capítulo II, bem como à formação de cadastro de reserva. A remuneração ofertada é de R$ 7.326,49.



São oferecidas também vagas para formação cadastra para o cargo de oficial de promotoria I, cuja remuneração é R$ 5.429,56. São algumas das atribuições deste posto: elaborar, redigir e digitar textos, planilhas, cálculos, balancetes e outros documentos oficiais; executar tarefas de