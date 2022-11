Universidade Federal do RS abre concurso para todos os níveis de escolaridade

(foto: UFRGS/Reprodução)



Foi publicado o edital do concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O certame está com mais de 150 oportunidades abertas para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação.

Os salários iniciais variam entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66, de acordo com o cargo almejado. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, no site da banca organizadora.





Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa no valor de:





Cargos de nível de classificação C: R$ 70,00;

Cargos de nível de classificação D: R$ 95,00;

Cargos de nível de classificação E: R$ 120,00.





Os candidatos inscritos no concurso serão avaliados por meio de prova objetiva, de nível eliminatório e classificatório, com aplicação marcada para o dia 29 de janeiro de 2023, na cidade de Porto Alegre e/ou região metropolitana, com duração de 4 horas.

Confira os cargos disponíveis:

Nível médio (nível C):



Assistente de alunos;

Nível médio profissionalizante (nível D):



Técnico de tecnologia da informação - área: infraestrutura;

Técnico de tecnologia da informação: sistemas de informação;

Técnico em contabilidade;

Técnico de laboratório - área: biologia;

Técnico de laboratório - área: biologia – ênfase em coleções zoológicas;

Técnico de laboratório - área: física;

Técnico de laboratório - área: geologia;

Técnico de laboratório - área: metalurgia;

Técnico de laboratório - área: processos fotográficos;

Técnico de laboratório - área: química;

Assistente em administração.

Cargos de nível superior (nível E):