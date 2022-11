Concurso Detran-AP: locais de prova são divulgados

(foto: Ed Alves - Correio Braziliense)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) convocou os candidatos inscritos, para prestarem as provas do concurso para provimento de cargos de nível médio e superior e formação de cadastro reserva.



As provas serão aplicadas nas cidades de Macapá e Santana. A data provável do exame é 11 de dezembro. A Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do certame, no documento de convocação para as provas faz algumas orientações, dentre elas:

Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, que será enviado por email, e disponibilizado no site da FCC

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos termos do item 7.8, Capítulo 8 do Edital nº 01/2022.

Por medida de segurança do certame, poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de prova, entre outras

Confira aqui os locais de prova que já estão disponíveis.

Para o cargo de ensino médio, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Já para os cargos de ensino superior terá também prova discursiva-estudo de caso, de caráter eliminatório e classificatório.

O cargo de tradutor interpetre em Libras possui algumas especificidades — será acrescido a prova prática de tradução de caráter eliminatório e classificatório.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins