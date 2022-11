Resultado final do concurso para auditor do TCU é homologado

(foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O Tribunal de Contas da União publicou na edição desta segunda-feira (21/11) do Diário Oficial da União a homologação do resultado final do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de auditor federal de controle externo.

O prazo de vigência do concurso é de 24 meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período.



Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame oferta 20 vagas, sendo 15 destinadas à ampla conrrência, quatro para negros e uma para pessoas com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 21.947,82, para 40 horas semanais. O cargo de auditor de controle externo exige nível superior.



Os candidatos foram submetidos a duas etapas de avalição. A primeira foi composta de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas em todas as capitais do país. A prova objetiva foi composta por 100 questões, com cada questão valendo um ponto.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins