MPF divulga locais da prova do concurso para procurador da República

O Ministério Público Federal divulgou os locais de prova do o 30º Concurso Público para provimento de cargos de procurador da República. O órgão está ofertando 13 oportunidades de preenchimento imediato. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11.Os candidatos inscritos para realizarem as provas em Brasília farão os exames no Instituto Federal de Brasília/IFB – Campus Brasília. Confira aqui as demais localidades. As prova objetivas serão aplicadas em 27 de setembro das 9h às 14h, com fechamento dos portões às 8h30 (horário oficial de Brasília - DF).



As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras. Entretanto, as oportunidades estão distribuídas entre os estados do Acre, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Além das provas objetivas, o cetame também será composto por:

Prova subjetivas

Inscrição definitiva

Prova orais

Prova de títulos

A publicação do edital de homologação do resultado final está prevista para agosto. O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período.

Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori