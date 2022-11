Prefeitura de Palmeira das Missões (RS) abre concurso com mais de 50 vagas

A Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões, localizada no Rio Grande do Sul, abriu novo concurso público destinado ao preenchimento de 55 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

O certame será composto pelas etapas: prova teórico-objetiva para todos os cargos; prova de títulos para os candidatos aprovados na prova teórico-objetiva no cargo de procurador do município; prova prática para os candidatos classificados na prova teórico-objetiva nos cargos de eletricista de veículos, motorista, eletricista e mecânico.





A remuneração varia de acordo com o cargo e nível de escolaridade, fixado entre 4.606,26 e 13.605,63. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 9 de dezembro, por meio do site da Fundatec , banca examinadora.