Secretaria de Boa Vista, em Roraima, abre novo concurso para área de Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista , capital de Roraima, lançou nesta segunda-feira (7/11) o edital de abertura do novo concurso do órgão. Ao todo são ofertadas 771 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para os cargos de professor pedagogo, arte educador e professor de educação física. As vagas estão divididas da seguinte forma:

Professor pedagogo: 700 vagas;

Arte educador: 56 vagas e

Professor de educação Física: 15 vagas.

O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 9 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Instituto Idecan, banca organizadora do certame. A taxa de inscrições é no valor de R$ 90.



Serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo questões, com peso diferenciado. Constará na prova as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos em Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos Pedagógicos (didáticos e legislação educacional). O exame será aplicado em 29 de janeiro de 2023, em diferentes turnos:

professor licenciado em arte educador e professor licenciado em educação física (09h00min às 13h00min) Tarde: professor licenciado em pedagogia (15h00min às 19h00min)

A seleção também é composta por avaliação de títulos. O envio dos documentos comprobatórios de títulos será realizado por meio de ferramenta on-line, a ser disponibilizada no site do Idecan.





O prazo de vigência do certame será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município Boa Vista, Roraima, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. O salário inicial ofertado é de R$ 2.570,23.

Leia aqui o edital na íntegra!

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes