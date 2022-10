Concurso IFBA registra mais de 30 mil inscrições homologadas

O concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) registrou 30.105 inscrições homologadas. A informação foi divulgada por meio da banca organizadora, a Fundação CEFETMINAS (FCM), na página oficial da seleção.



Cabe destacar que a seleção oferta 190 vagas, sendo 65 vagas para docentes e 125 para cargos de técnico administrativo em educação.



Do total de inscritos, a maioria foi para o cargo de técnico administrativo em educação (TAE) com 20.875 inscrições. Os demais foram para a função de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico (PEBTT).



As provas objetivas para ambos os cargos estão previstas para serem aplicadas em 27 de novembro. Os exames serão realizados em Salvador, Barreiras, Porto Seguro, Juazeiro e Vitória da Conquista. Além desta fase o certame é composto por provas discursivas, prova de desempenho didático e prova de títulos, variando com o cargo.



O salário base dos cargos de técnico varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Já a para os cargos de professor varia de R$2.236,32 a R$3.522,21, para o regime de trabalho de 20 horas semanais e para o regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva, o valor total da remuneração (vencimento básico + retribuição por titulação) varia entre R$4.472,64 e R$9.616,18.

Será acrescido à remuneração básica os seguintes benefícios: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio para Saúde Suplementar e outros de acordo com a legislação.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori