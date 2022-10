Concurso da Polícia Civil de Goiás tem inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Goiás para os cargos de agente de polícia, escrivão e papiloscopista policial. Os concurseiros agora podem se inscrever até 7 de novembro.

As inscrições seriam encerradas na última terça-feira (25/10). No mesmo dia, o Instituto AOCP , banca examinadora, publicou o edital de prorrogação das inscrições.

A PCGO lançou quatro editais com a oferta de 864 vagas e salários iniciais de até R$ 23,8 mil. Para se inscrever é necessário ter idade mínima de 18 anos na data da posse; conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”), entre outros requisitos.





A seleção será dividida em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, distribuídas por áreas de conhecimento, variando de acordo com o cargo. Cada item desta etapa terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.