Atenção! Inscrições do concurso do Banco do Nordeste encerram nesta quarta (19)

Atenção, concurseiros! Inscrições do concurso público do Banco do Nordeste serão encerradas nesta quarta (19). O certame está ofertando 6 vagas imediatas e 200 para formação de cadastro reserva destinadas ao cargo de especialista técnico.

Organizado pelo Cebraspe, o concurso para o BNB abrange reserva de vagas para ampla concorrência, candidatos com deficiência e candidatos negros. A seleção será composta pelo exame de habilidades e conhecimentos, por meio de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.





O exame será destinado a todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.





Os aprovados receberão a remuneração inicial de até R$ 6.269,76, além dos benefícios de auxílio-refeição; auxílio cesta alimentação; 13ª cesta alimentação; auxílio-creche; seguro de vida em grupo; direitos previstos na CLT; possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva; oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.





As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 4 de dezembro. Para se inscrever, será necessário acessar o site do Cebraspe e realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 100.