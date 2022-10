Prefeitura de Joinville abre concurso público com 400 vagas

(foto: Prefeitura de Joinville/Divulgação)



A prefeitura de Joinville, no estado de Santa Catarina (SC), abriu um novo concurso público para o provimento de 400 vagas em cargos de nível médio e superior para lotação na Secretaria de Educação do município.





As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Cebraspe , até o dia 28 de outubro. Para efetivar a participação é necessário pagar a taxa no valor R$ 157,20 para nível superior e de R$ 94,10, para nível médio.

O certame oferta oportunidaqdes para o cargo de professor, em diversas áreas, axuliar de educador e auxiliar escolar. Para tomar posse dos cargos de nível superior, é necessário possuir diploma ou certificado de conclusão de graduação devidamente registrado e expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.





Para os cargos de nível médio, é necessário ter certificado ou histórico escolar completo, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio e magistério, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.





Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 4.253,18, para professor,e R$ 2.637,21, para os cargos de auxiliar. As jornadas de trabalho estão definidas em 200 ou 220 horas mensais, a depender do cargo escolhido.



Os concorrentes serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, prova de desempenho didático e avaliação de títulos. A aplicação dos exames está prevista para o dia 4 de dezembro.



Todas as fases do certame e a avaliação médica dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência serão realizadas na cidade de Joinville (SC).

Leia mais: PGDF publica resultado da análise da documentação dos candidatos hipossuficientes