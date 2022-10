Concurso CFO: Quadrix altera cronograma do certame; confira as novas datas!

12/10/2022 - Divulgação das respostas de recursos, do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva;

13 e 14/10/2022 - Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva;





21/10/2022 - Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da prova objetiva e da convocação para correção da prova discursiva;





02/11/2022 - Divulgação do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e do resultado preliminar da prova discursiva;

03 e 04/11/2022 - Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva;





14/11/2022 - Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da prova discursiva;





Concurso CFO

As provas do concurso do Conselho Federal de Odontologia (CFO) foram aplicadas no dia 11 de setembro. As 125 chances abertas foram divididas entre os seguintes cargos:





Nível médio:





Agente Operacional

Técnico Administrativo

Nível técnico:





Técnico em Tecnologia da Informação

Nível superior:





Analista Geral

Analista de Desenvolvimento de Sistemas de Informação

Analista de Suporte de Tecnologia da Informação

Contador

Procurador Jurídico





Leia mais: Concurso BNB: Inscrições abertas com salário inicial de até R$ 6.269,76 Todas as oportunidades são para lotação em Brasília e a remuneração varia de R$ 2.000,00 a R$ 9.075,00. Os aprovados serão contemplados, ainda, com os benefícios de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.298,00, plano de assistência médica e hospitalar e vale transporte.

