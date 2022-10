Concurso ANP: Cebraspe divulga instruções para as provas objetivas

Sobre a prova

Veja aqui as outras recomendações!Também já estão disponíveis os locais onde serão aplicadas as provas. O candidato pode ter acesso por meio desse site. A consulta é individual. "O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual", enfatiza a banca.

A aplicação dos exames acontecerá em Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Ao todo, serão 120 itens cujo o julgamento de cada questão será de CERTO ou ERRADO mediante ao comando de cada item. O exame compõem-se de conhecimentos específicos (70) e gerais (50), sendo as disciplinas do último:

Língua Portuguesa;

Matemático e Raciocínio Lógico;

Noções de Informática;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Constitucional;

Legislação Complementar; e

Ética no Serviço Público.

O candidato será aprova se obter nota igual ou superior a 10 pontos na área de conhecimentos básicos, nota superior a 21 pontos ou mais na área específica e 36 pontos na prova em geral.

Do certame

O concurso prevê o preenchimento de 48 vagas de nível superior por tempo determinado. Os cargos são para áreas de engenharia, química industrial, direito, economia, ciências econômicas, matemática, contabilidade, estatística e outras formações.

Para tomar posse do cargo, é necessário que o candidato tenha diploma de curso superior na respectiva área de atuação, reconhecido pelo MEC, e registro no órgão de classe. Os salários iniciais são de até R$ 6.130.

Consoante o Cebraspe, foram registradas 3.480 inscritos. Aa especialidade de Atividades de Fiscalização do Abastecimento (na localidade do Rio de Janeiro) possui mais candidatos, 519 inscritos.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer