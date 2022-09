Concurso TRT-BA: Tribunal retifica cronograma programático, confira

(foto: TRT-5/Divulgação)

O cronograma do cargo de analista judiciário – área apoio especializado – especialidade: tecnologia da informação no qual foram excluidas e incluidas algumas matérias.

Sobre o concurso Organizado pela Fundação Cargos Chagas (FCC), a seleção possui oportunidades nas carreiras de analista judiciário e técnico judiciário em diversas especialidades. As inscrições serão abertas no dia 15 de setembro, e ficarão disponíveis até o dia 11 de outubro. Para de inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no site da FCC, e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 160,00 (para os cargos de analista), e R$ 110,00 (para os cargos de técnico). Para os cargos de analista, o certame exige diploma de nível superior, no respectivo curso de formação, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe. Para a carreira de técnico, é necessário possuir certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Os aprovados na seleção receberão a remuneração inicial de R$ 12.455,30, para os cargos de analista, e R$ 7.591,37, para os cargos de técnico. Além do salário, os candidatos ainda receberão benefícios de auxílio alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte e assistência médica e odontológica. Àqueles que participarem do concurso do TRT 5 passarão pelas etapas de aplicação de provas objetivas e discursivas. Para a carreira de policial judicial, a seleção contará com teste de aptidão física. *Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

A desembargadora do trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5) Débora Maria Lima tornou público nesta quinta-feira (29/9) o edital de retificação do concurso público do órgão. É válido frisar que o período de inscrições está aberto e a seleção oferta vagas de nível médio e superior em diversas especialidades.As mudanças incidiram no conteúdo programático do cargo de técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade: tecnologia da informação. A Lei 13.243/2006 foi trocado o ano, agora Lei 13.243/2016. Também foi alterado o seguinte trecho Normativos da Plataforma Digital do Poder Judiciário – PDPJ-Br: Portarias, antes era resolusões.