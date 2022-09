Concurso TRT-17: inscrições estão abertas; remuneração chega a R$ 14,2 mil

(foto: DIVULGAÇÃO/TRT-ES)





As inscrições podem ser feitas por meio do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC) . O prazo para realizar o cadastro será encerrado em 24 de outubro. O valor da taxa de participação varia entre R$ 90 para técnico judiciário e R$ 110 para analista judiciário.

A seleção é composta por uma única etapa, prova objetiva. O exame será composto por 70 questões de múltipla escolha. A data provável da aplicação é 11 de dezembro em Vitória (ES).



O valor da remuneração oferecida é de R$ 7.591,37 para técnico judiciário, R$ 12.455,30 para analista judiciário exceto para analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal que o subsídio mensal é de R$ 14.271,70.

Último concurso O último certame realizado pelo TRT-ES ofertou 23 vagas e cadastro reserva. O resultado final do concurso foi publicado em 2014 no Diário Oficial da União. As oportunidades eram para os seguintes cargos: analista judiciário nas especializações administrativa, contabilidade, apoio especializado — arquivologia, biblioteconomia, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, medicina, psicologia e tecnologia da informação e judiciária (oficial de justiça avaliador federal) e

técnico judiciário na área administrativa com especialidade em tecnologia da informação. Segundo a banca, foram contabilizadas 22.802 inscrições — concorrência média de 991 candidatos por chance. Os exames foram aplicados no dia 15 de dezembro de 2013. Aprovados recebem salários de R$ 4.635,03 a R$ 9.188,20.



