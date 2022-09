Concurso PC GO: edital é retificado; confira alterações

(foto: PC-GO/Divulgação)

Foi publicado nesta sexta-feira (23/9) o primeiro termo de retificação do edital do concurso da Polícia Civil de Goiás (PC GO) . As principais mudanças ocorreram nos requisitos, quadro de provas e conteúdo programático.Em relação aos requisitos destaca-se a altereção do subitem 3.1.6 em que agora é necessário ser maior de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação e não mais no dia da possse. Também foram alterados os subitens 3.1.2 e 3.1.10.Também foi modificado a distribuição do número de questões do cargo de papiloscopista policial 3ª Classe. As disciplinas que mudaram foram:

Língua Portuguesa – 10

Noções de Direito Constitucional – 07

Noções de Processual Penal – 11

Noções de Legislação Estadual – 05

Sobre o certame Por fim, foi alterado o conteúdo programático dos cargos de agente de polícia civil 3ª Classe e escrivão de polícia 3ª Classe, nas áreas de conhecimento: Noções de Direito Administrativo; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Penal; Noções de Direito Processual Penal e Noções de Legislação Penal e Processual Penal Especial; passando a conter a seguinte redação. Ao todo, são ofertadas 864 vagas para agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e delegado. O período de inscrições estará aberto em setembro e em outubro. A remuneração inicial pode chegar a 23,8 mil. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos na data da posse; conclusão de curso de nível superior de bacharelado em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”), entre outros requisitos. As inscrições, exclusivamente via internet, estarão abertas em setembro:

No período entre 26 de setembro a 25 de outubro: para todos os cargos, à exceção para delegado; valor da taxa é de R$ 110

No período entre 20 de setembro a 20 de outubro: para delegado; valor da taxa é de R$ 200

Esta seleção será dividida em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. Ademais, os candidatos também serão submetidos: a Avaliação de Aptidão Física, Avaliação Médica, Avaliação Psicológica, Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social. Posteriormente os candidatos terão que participar do curso de formação cuja a carga horária também varia de acordo com a função.



