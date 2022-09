Concurso INSS: Cebraspe publica comunicado sobre pagamento da inscrição

Agência Brasil/Divulgação (foto: Agência Brasil/Divulgação)



O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , instituição responsável pela organização do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), publicou um comunicado orientando sobre o pagamento da taxa de inscrição.

A banca reforça que os pagamentos não serão aceitos, em hipótese alguma, pela modalidade Pix. O Cebraspe orienta que o pagamento deve ser realizado exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).









De acordo com o edital, o candidato deverá seguir as instruções contidas no sistema de inscrição, efetuando o pagamento por meio do GRU, que está disponível no site do Cebraspe . O documento deverá ser impresso após o preenchimento da ficha de inscrição.

A banca orienta, ainda, que a GRU Cobrança pode ser reimprimida pela página de acompanhamento do concurso. A GRU pode ser paga em qualquer banco, bem como nas cadas lotéricas e nos Correios.





Concurso INSS



O Instituto Nacional do Seguro Social tornou público o edital do concurso para o provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social. Ao todo, o certame oferta mil vagas regionalizadas.





Os interessados poderão realizar as inscrições no período entre 16 de setembro e 3 de outubro, por intermédio do site do Cebraspe. Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 85,00.





A seleção compreenderá duas etapas, de responsabilidade do Cebraspe, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.





Os aprovados receberão subsídio mensal no valor de até R$ 5.905,79. A remuneração é composta pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva - GAE, no valor de R$ 1.140,18; gratificação de desempenho da atividade do seguro social - GDASS, que poderá alcançar até R$ 3.595,00; e auxílio alimentação no valor de R$ 458,00.