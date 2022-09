Retificação no edital do CBME-RJ amplia vagas reservadas para cotas

(foto: CBMERJ/ Divulgação)

28 vagas para ampla concorrência

4 oportunidades destinadas as cotas de hipossuficiência

8 chances para negros e indígenas

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) publicou nesta quinta-feira (22/9) o edital com retificação do concurso para provimento de vagas para cadete . Foi alterada a distribuição das oportunidades ofertadas no certame com acréscimo de cotas para candidatos negros e indígenas.Agora, a seleção oferta 20% do total de vagas oferecidas no concurso aos candidatos negros e indígenas, nos termos da Lei Estadual nº 9.852, de 14 de setembro de 2022. O concurso também reserva 10% das vagas para pessoas hipossuficientes. Confira a nova diistribuição das oportunidades:

Segundo o documento, "para concorrer às vagas para candidatos negros e indígenas, o candidato ainda não inscrito no certame deverá manifestar, no formulário de inscrição, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desejo de participar do certame nessas condições, observado o período de inscrição".



O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 6 de outubro. Os interessados podem ser feitos por meio do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição é de R$ 94,50.



O certame contará com prova objetiva, teste de aptidão física, inspeção de saúde e exame documental. "Todas as etapas do concurso público serão realizadas, preferencialmente, na cidade do Rio de Janeiro/RJ", resalta o edital.

A remuneração inicial é de R$ 3.897,24, composta pelo valor do soldo acrescido das gratificações e adicionais atinentes ao cargo.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes