Governo de SP pode abrir 8 mil novas vagas para a Polícia Civil, diz delegado

(foto: PC SP/Divulgação) Mais uma oportunidade será aberta para aqueles que desejam fazer parte da segurança de São Paulo. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de SP, Nico Gonçalves, um novo concurso público da corporação pode ser anunciado, ofertando 8 mil novas vagas.

A informação foi repassada durante uma entrevista do delegado no podcast Diário de Polícia. Nico Gonçalves informou que o governador do estado já autorizou 4 mil vagas para o começo de 2023 e outras 4 mil ao longo do ano.

Além do anúncio das novas vagas, o delegado também divulgou que, em breve, 2.900 aprovados no último concurso da corporação entrarão na academia. Confira a entrevista completa clicando aqui.









O último certame da PC-SP foi organizado pela Vunesp , e ofertou, ao todo, 2.939 vagas para as carreiras de investigador, escrivão, médico legista e delegado.





Os aprovados são contemplados com o salário inicial de R$ 3.931,18, para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia. Já para a carreira de Médico Legista, o salário inicial será de R$ 8.699,94. Os aprovados para o cargo de delegado receberão R$ 10.382,48.