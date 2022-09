Secretaria de Saúde do DF publica resultado final do concurso

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , o certame ofertou 380 oportunidades para cargos da área da saúde. Desse quantitativo, 230 foram destinadas para a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 para enfermeiros, e 50 para cirurgiões-dentistas. A seleção conta, ainda, com a formação de cadastro reserva.

Para a carreira de enfermeiro(a), 51 vagas foram para ampla concorrência, 20 para negros, 20 para candidatos com deficiência e 10 para hiposuficientes. O cargo requer graduação em enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. A remuneração inicial é de R$ 3.055, para carga de trabalho de 20 horas semanais.





Já para os cargos de médicos, foram 150 chances para ampla concorrência, 26 para negros, 47 para candidatos com deficiência e 7 para hiposuficientes. Os salários dos médicos variam conforme a carga horária. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327.





Por fim, o cargo de cirurgião-dentista teve a oferta de 25 vagas para ampla concorrência, 10 para negros, 10 para candidatos com deficiência e 5 para hiposuficientes. Os ganhos iniciais são no valor de R$ 4.250.