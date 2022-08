Mobi Rio abre 219 novas vagas para cargos de níveis fundamental e médio

Confira as vagas disponíveis:





Abastecedor Diesel - 9 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto. Experiência desejável como frentista ou abastecedor.

Salário: R$ 1.778,11

Carga horária mensal: 220h





Ajudante de capoteiro - 4 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Desejável já ter sido jovem aprendiz de manutenção.

Salário: R$ 1.360,51

Carga horária mensal: 220h





Ajudante de lanterneiro - 6 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Desejável ter experiência em reforma de carroceria e em lanternagem de ônibus.

Salário: R$ 1.360,51

Carga horária mensal: 220h





Apontador - 9 vagas

Requisitos: Ensino fundamental completo; Experiência em empresas de ônibus; Desejável ter noções de Informática.

Salário: R$ 1.713,01

Carga horária mensal: 220h

Borracheiro - 9 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência em movimentação e aplicação dos pneus de veículos; Desejável curso básico de qualificação profissional.

Salário: R$ 2.379,11

Carga horária mensal: 220h





Capoteiro - 6 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência em montagem e desmontagem de bancos.

Salário: R$ 2.265,82

Carga horária mensal: 220h





Controlador de manutenção - 1 vaga

Requisitos: Ensino médio completo; Experiência como auxiliar administrativo; e habilidades com o Pacote Office.

Salário: R$ 3.810,22

Carga horária mensal: 220h





Controlador de pneus - 7 vagas

Requisitos: Ensino médio completo; Experiência no cargo; Noções de Informática e Excel.

Salário: R$ 2.690,34

Carga horária mensal: 220h





Eletricista veicular - 20 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência em elétrica e/ou eletrônica automotiva; Desejável curso básico em sistema elétrico e eletrônico veicular.

Salário: R$ 2.265,82

Carga horária mensal: 220h





Lanterneiro - 15 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Desejável experiência em forma de carroceria (em geral, em lanternagem de ônibus; Habilidades em técnicas de alinhamento e reparos de esquadro estrutural de carroceria.

Salário: R$ 2.265,82

Carga horária mensal: 220h





Lubrificador - 11 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência na função; Curso básico em Segurança do Trabalho; Desejável curso básico de pontos de lubrificação veicular.

Salário: R$ 1.713,01

Carga horária mensal: 220h





Manobreiro - 23 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria E;

Salário: R$ 2.690,34

Carga horária mensal: 220h





Mecânico Alinhador - 9 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência como alinhador; Desejável ter curso de mecânico de suspensão, direção, freios e alinhador.

Salário: R$ 2.690,34

Carga horária mensal: 220h





Mecânico Socorrista - 8 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência com mecânica de veículos a diesel; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B (obrigatória) e categoria D (desejável).

Salário: R$ 2.690,34

Carga horária mensal: 220h





Mecânico de suspensão - 3 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Experiência em manutenção de suspensão, sistemas e partes de veículos automotores.

Salário: R$ 2.265,82

Carga horária mensal: 220h





Mecânico Valista - 12 vagas

Requisitos: ensino fundamental incompleto; desejável ter ensino médio completo; experiência em mecânica de veículos articulados

Salário: R$ 2.690,34

Carga horária mensal: 220h





Mecânico - 39 vagas

Requisitos: ensino fundamental incompleto; experiência em mecânica veicular

Salário: R$ 2.265,82

Carga horária mensal: 220h





Mecânico de refrigeração - 14 vagas

Requisitos: Ensino médio completo, experiência em refrigeração de ônibus; Desejável curso técnico em Refrigeração Veicular.

Salário: R$ 2.690,34

Carga horária mensal: 220h





Pintor veicular - 13 vagas

Requisitos: Ensino fundamental incompleto; Desejável ter experiência com pintura automotiva.

Salário: R$ 2.265,82

Carga horária mensal: 220h





Técnico em manutenção eletromecânica - 1 vaga

Requisitos: Ensino médio e técnico em: eletrônica, elétrica, automação industrial ou eletrotécnica; desejável ter conhecimento em circuitos elétricos.

Salário: R$ 2.157,91

Carga horária mensal: 220h





É necessário ter completado o esquema de vacinação contra a Covid-19, com a 1ª, 2ª e dose de reforço. Os aprovados receberão os benefícios de vale alimentação no valor de R$ 500,00 e auxílio transporte. As inscrições podem ser realizadas no site da própria Mobi Rio, até o dia 05 de setembro.