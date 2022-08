IBGE encerra inscrições de concurso com mais de 6 mil vagas nesta segunda (29)

(foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O período de inscrisções do concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) será encerrado nesta segunda-feira (29/8). Ao todo o certame ofertada 6.765 vagas para os cargos de recenseador e agente. Cabe ressaltar que a seleção foi aberta mediante crise no Instituto.

As inscrições serão presencialmente, para tal o candidato deverá comparecer a um dos postos do IBGE e entregar o formulário, disponível no edital, preenchido e assinado. O cadastro é gratuito.

DO total de vagas, 6.514 cuja a jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais . A remuneração será mediante a produção, "calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados" explica o edital.

Já para agente são ofertadas 251 oprtunidades, distribuídas nos cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor em que o ganho mensal consiste em R$ 2.100,00 e R$ 1.700,00, respectivamente.

Os candidatos classificados serão convocados para o treinamento por e-mail e/ou telefone. Esta etapa possui caráter eliminatório e classificatório e será organizado pelo próprio IBGE.

O treinamento será presencial e a duração prevista de cinco dias, com carga horária de oito horas diárias, exceto para candidatos que realizarão a coleta de dados em Setores Censitários de Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) que terão mais um dia de treinamento. Previamente os candidatos deverão realizar a leitura prévia do Manual do Recenseador.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.