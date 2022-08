PCGO abre concurso público com mais de 860 vagas

(foto: Freepik/Reprodução) Polícia Civil de Goiás (PC-GO) lançou nesta sexta-feira (26/8) quatro editais. Ao todo são ofertadas 864 vagas para os cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e delegado. O período de inscrições estarão abertas em setembro. A remuneração inicial pode chegar a 23,8 mil.

Para se inscrever ter idade mínima de 18 anos na data da posse; conclusão de curso de nível superior de bacharelado em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, categoria “B”), entre outros requesitos. As inscrições, exclucivamente via internet , estarão abertas em setembro:

No período entre 26 de setembro a 25 de outubro: para todos os cargos, à exceção para delegado; valor da taxa é de R$ 110,00

No período entre 20 de setembro a 20 de outubro: para delegado; valor da taxa é de R$200,00

Esta seleção será dividida em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta questões de múltiplas escolha distribuídas por áreas de conhecimento, variando de acordo com o cargo. Cada item desta etapa terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta.

Já a prova discursiva consistirá em uma uníca questão e reposta deverá conter, no mínimo, 20 linhas, e no máximo, 40 (quarenta) linhas, exeto para o cargo de delegado que o exame será composta por 16 questões dividadas em dois grupos de disciplinas. Ambas as provas estão previstas nos seguintes dias:

Delegado de polícia substituto: 4 de dezembro

Papiloscopista policial: 8 de dezembro

Agente de Polícial: 11 de dezembro

Escrivão de polícia: 15 de dezembro Ademais, os candidatos também serão submetidos: a Avaliação de Aptidão Física, Avaliação Médica, Avaliação Psicológica, Avaliação da Vida Pregressa e Investigação Social. Posteriormente os candidatos terão que participar do curso de formação cuja a carga horária também varia de acordo com a função.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.