UEG abre mais de 30 vagas em concurso e salários de até R$ 3,8 mil

Foi publicado no Diário Oficial de Goiás desta terça (23/8) o edital do novo concurso público da Universidade Estatual de Goiás (UEG) . Ao todo, são oferecidas 38 oportunidades, para compôr o quadro de docentes de ensino superior da instituição.

Organizado pela própria Universidade, o processo irá contar, ainda, com formação de cadastro reserva. A remuneração varia de acordo com a carga horária trabalhada, confira:

O processo será dividido nas seguintes etapas:





1ª etapa – prova objetiva, de caráter classificatório, com peso 2

2ª etapa – prova dissertativa, de caráter classificatório e eliminatório, com peso 3

3ª etapa – prova didática, de caráter classificatório e eliminatório, com peso 3

4ª etapa – avaliação de títulos e produção científica, de caráter classificatório, com peso 2

5ª etapa – avaliação multiprofissional (exclusiva para candidatos incritos como pessoa com deficiência).



As inscrições serão abertas no período de 30 de agosto a 29 de setembro, e deverão ser feitas através do site: www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa de inscrição é de R$ 250,00.