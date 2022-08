Prefeitura de Goiânia retifica edital de concurso e altera cronograma. Confira!

Prefeitura de Goiânia/Divulgação



O concurso da Prefeitura de Goiânia passou por algumas modificações no edital . As alterações foram no cronograma no certame.

As modificações foram publicadas no Diário Oficial de Goiânia da última quarta (17/8). O aditivo do edital traz mudanças em algumas datas importantes do processo, como:





18/08/22 - Publicação do Gabarito Final da Prova Objetiva do Curso de Formação;

18/08/22 - Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva do Curso de Formação;

18/08/22 - Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva do Curso de Formação.

19 e 22/08/22 - Prazo para interposição de recurso contra Resultado Preliminar da Prova Objetiva do Curso de Formação

23/08/22 - Publicação do Resultado Final da Prova Objetiva do Curso de Formação

23/08/22 - Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva do Curso de Formação

23/08/22 - Publicação da convocação para a Perícia Médica

23/08/22 - Publicação da convocação para o procedimento de Heteroidentificação

25 a 28/08/22 - Realização da Perícia Médica

25 a 28/08/22 - Realização do procedimento de Heteroidentificação





Concurso Prefeitura de Goiânia



O concurso da Prefeitura de Goiânia oferta 1.376 vagas para as áreas da Educação, Saúde e Assistência Social.





O concurso contempla, somente na área da Educação, mais de 400 vagas para professores e cargos administrativos, que serão divididas da seguinte forma:



194 para professores;

100 para agente educacional;

e 200 para auxiliar de atividades educativas.





Já na Saúde, são 507 oportunidades nos cargos de médico, dentista, agente de combate às endemias, agente comunitário e enfermeiro, dentre outros.





Segundo o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, "o investimento em pessoal de áreas de base mostra o caminho que trilhamos na otimização do atendimento à população. A entrada de novos servidores reduz a sobrecarga do funcionalismo e, consequentemente, aprimora o serviço prestado ao goianiense”.

