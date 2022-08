IBGE abre seleção para consultoria técnica no Rio de Janeiro

(foto: Reprodução)

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria técnica no âmbito do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica. Ap todo são ofertadas 6 vagas, desse total 2 são para trabalho remoto e 4 para lotação no Rio de Janeiro.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (17/8). "[A seleção é] fruto de uma parceria do IBGE com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)", afirma o documento.

O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 23 de setembro. O interessado deverá preencher o formulário disponível no site, anexando o currículo no modelo do Formulário P11, conforme termo de referência. Confira o cronograma previsto para o processo seletivo a seguir:

Cronograma previsto - Lotação Rio de Janeiro

Abertura do edital - 17 de agosto de 2022;

Período de inscrição - 17 a 23 de agosto de 2022;

Resultado preliminar - 26 de agosto de 2022;

Período de recurso - 27 a 29 de agosto de 2022;

Resultado final - 01 de setembro de 2022.

Cronograma previsto - Remoto

Abertura do edital - 17 de agosto de 2022;

Período de inscrição - 17 a 23 de agosto de 2022;

Convocação para entrevista - 26 de agosto de 2022;

Período de entrevistas - 30 a 31 de agosto de 2022;

Resultado preliminar - 01 de setembro de 2022;

Período de recurso - 02 de setembro de 2022;

Resultado final - 06 de setembro de 2022.

Os novos servidores atuaram na gestão do Projeto Modernização da Produção Estatística e Geocientífica na Diretoria de Pesquisas e UNFPA. Segundo o documento este Projeto "possui grande interface com o Censo Demográfico 2022, a maior pesquisa estatística do País, que prevê, a partir do dia 01 de agosto, a coleta de dados em cerca de 78 milhões de domicílios particulares permanentes do Brasil".



Ele prevê duas principais frentes de trabalho, sendo elas: desenvolver soluções inovadoras no âmbito de parcerias interinstitucionais, capacitação de pessoal, estratégias de campo, gestão da coleta, comunicação e publicidade para ampliação da cobertura do Censo Demográfico, com consequente estabelecimento de benchmark para as pesquisas do IBGE, além de modernizar os processos de produção estatística e geocientífica.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes