TCE-GO está com as inscrições abertas para mais de 30 vagas

O certame prevê o preenchimento de 37 vagas para os cargos de analista de controle externo, nas seguintes especialidades:





Analista de Controle Externo - Especialidade: Controle Externo

Analista de Controle Externo - Especialidade: Contabilidade

Analista de Controle - Especialidade: Engenharia Externo

Analista de Controle Externo –– Especialidade: Tecnologia da Informação





Os aprovados para trabalhar no TCE GO serão contemplados com a remuneração de R$ 11.335,32. O certame contará com prova objetiva e discursiva, compostas por conhecimentos gerais e específicos.





Segundo o edital, as provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. Já o resultado final está previsto para o dia 25 de janeiro de 2023.





O último concurso do órgão foi realizado em 2014. Na época, foram oferecidas 55 vagas também para a carreira de analista de controle externo, com remuneração inicial de R$ 7.018,03, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ele também foi regulamentado pela Fundação Carlos Chagas.