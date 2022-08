Concurso SES DF: Confira o resultado definitivo da prova objetiva

Segundo

Também foram disponibilizados a convocação para a avaliação biopsicossocial - PCD; a convocação para o procedimento de heteroidentificação étnico-racial; o resultado da análise dos recursos contra o resultado e classificação preliminar da prova objetiva; e a retificação da justificativa da resposta alterada e do gabarito oficial da questão de nº 30 dos cargos de Médico e Cirurgião Dentista.Segundo dados da própria banca examinadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), o certame teve 34.173 candidatos inscritos. O cargo de maior interesse foi o de enfermeiro, com 25.154 inscrições, seguido do cargo de cirurgião-dentista, com 4.765 interessados.



As provas objetivas foram aplicadas no dia 26 de junho. No total, 381 vagas foram ofertadas , sendo 230 para médicos de diversas especialidades, 101 para enfermeiros e 50 para cirurgiões-dentistas. O certame também oferece formação de cadastro reserva.

Os candidatos aprovados para o cargo de enfermeiro receberão a remuneração de R$ 3.055, para carga de trabalho de 20 horas semanais. Para cirurgião-dentista a remuneração oferecida é de R$ 4.250,00, para a carga horária de 20 horas semanais.





Já os salários dos médicos variam de acordo com a carga horária de trabalho: para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327.





O resultado final do certame está previsto para ser divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.