Inscrições abertas! Rede Sarah oferece mais de 50 vagas em concurso

Foram abertas as inscrições para o concurso da Rede Sarah . São 53 vagas ofertadas para os cargos de professor hospitalar, psicólogo hospitalar, nutricionista, professor de educação fisica.





O período para se inscrever ficará disponível até o dia 24 de agosto. Os interessados deverão efetuar a inscrição através do site www.sarah.br/rh , e fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 160,00.

A remuneração inicial é no valor de R$ 13.675,28. Os candidatos aprovados passarão por um treinamento, que durará 6 meses. Durante o período, serão contemplados com a bolsa no valor bruto de R$ 7.163,30.









processo seletivo será constituído por prova objetiva, prova discursiva, prova prática, e o treinamento. A prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas na modalidade presencial, no dia 9 de outubro de 2022.

Já a prova prática, de caráter classificatório, será realizada na modalidade presencial, no período de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.





A etapa de treinamento é constituída por atividades de aprendizagem, caracterizadas pela participação do candidato em situações reais de trabalho no contexto da APS. Serão convocados para o treinamento os candidatos habilitados e classificados nas provas, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação.





Vagas



As 53 vagas disponíveis são divididas por estado. Entre os requisitos para tomar posse do cargo estão graduação e pós-graduação no respectivo cargo, comprovadas por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.





Confira o número de vagas disponíveis por estado:

Cargo de Professor Hospitalar

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 1/2022 Belém 1 (uma) 2/2022 Brasília 5 (cinco) 3/2022 Fortaleza 2 (duas) 4/2022 Macapá 1 (uma) 5/2022 Rio de Janeiro 2 (duas) 6/2022 Salvador 1 (uma) 7/2022 São Luís 3 (três) *Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)

Cargo de Psicológo Hospitalar

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 8/2022 Belém 1 (uma) 9/2022 Brasília 5 (cinco) 10/2022 Fortaleza 4 (quatro) 11/2022 Macapá 2 (duas) 12/2022 Rio de Janeiro 3 (três) 13/2022 Salvador 1 (uma) 14/2022 São Luís 4 (quatro) *Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)

Cargo de Nutricionista

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 15/2022 Belo Horizonte 1 (uma) 16/2022 Brasília 4 (quatro) 17/2022 Fortaleza 2 (duas) 18/2022 Salvador 4 (quatro) 19/2022 São Luís 3 (três) *Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)



Cargo de Professor de Educação Fisica

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas 20/2022 Belém 2 (duas) 21/2022 Macapá 2 (duas)