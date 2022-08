MGS-MG está com inscrições abertas em concurso com mais de 1,200 vagas

(foto: Marcos Santos/ USP Imagens)

Interessados no Processo Seletivo Simplicado da Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS MG) já podem se inscrever através do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrições será encerrado em 24 de agosto. A seleção oferta 1.200 oportunidades, além de formação de cadastro reserva. As vagas são distribuídas em ocupações de Ensinos fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração inicial ofertada chega a R$ 4.500,00 e jornada de trabalho osila entre 40 e 44 horas semanais.



Cabe ressaltar que será cobrado uma taxa de inscrição, o pagamento deve ser efetuado até 25 de agosto. Os valores variam conforme o grau de escolaridade, sendo:

Auxiliar de Apoio ao Educando R$ 46,00

Cantineiro e Oficial de Manutenção Escolar R$ 37,00

Ensino Superior R$ 50,00

Ensino Médio R$ 44,00

Ensino Fundamental R$ 35,00

A seleção será composta por duas etapas, sendo a primeira a aplicação das provas objetivas. O exame será aplicada provavelmente em 18 de setembro. A prova objetiva de múltipla escolha terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída por, na maioria das vezes, 30 questões. Os itens irão ser distribuídas em Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais e Específicos, as disciplinas varia conforme o nível de escolaridade.



Já a segunda a etapa, prova de títulos, será realizada somente por candidatos as carreiras de auxiliar de apoio ao educando; cantineiro; e oficial de manutenção escolar. Nessa etapa, será o inscrito será avaliado mediante o tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função em ambiente escolar.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes