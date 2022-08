TCE-TO abre concurso público com mais de 50 vagas

Freepik/Divulgação



Atenção concurseiros! Mais um concurso público está com as inscrições abertas. O Tribunal de Contas do estado do Tocantins teve o seu edital publicado, e está ofertando 55 vagas para nível médio e superior, nas áreas de Auditor de Controle Externo , Analista técnico e Assistente de Controle Externo.

O certame contará com a aplicação de prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.





As provas para o cargo de Auditor de Controle Externo serão aplicadas no dia 16 de outubro das 8h às 12h30, e para o cargo de Analista Técnico e Assistente de Controle Externo serão realizadas no dia 16 de outubro, das 15h às 19h30.









Os locais para a realização das provas serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceto22

Entre os requisitos para tomar posse do cargo estão:





ter nacionalidade brasileira;

ter idade mínima de 18 anos completos;

estar em pleno gozo dos direitos políticos;

estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido penalidade por prática de improbidade administrativa;

apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;

firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade;

firmar termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações;

ser considerado apto no exame admissional;

apresentar diploma de conclusão de curso de Nível Médio ou Nível Superior;

estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo.