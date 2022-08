MPRR publica edital de novo concurso; Salário inicial é superior a R$ 9 mil

(foto: Foto: MPRR/Divulgação)

Ministério Publico de Roraima (MPRR) tornou público nesta terça-feira (2/8) o edital de abertura do novo concurso. A nova seleção oferta vagas para nível técnico e superior e oportunidades somam 33 distribuídas para candidatos portadores de deficiência (PcD) e pessoa negra, além da ampla concorrência. O certame abrange as seguintes funções:

Nível técnico:

Tecnologia da informação e

Apoio (técnico-administrativo).

Nível superior:

Arquiteto;

Assistente social;

Engenheiro civil;

Pedagogo;

Psicólogo e

Desenvolvimento de sistemas/Suporte e infraestrutura/Segurança da informação.

O período para a realização das inscrições já está aberto e será encerrado às 14h do dia 5 de setembro, através do site do Instituto AOCP , banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de nível técnico e de R$ 200 para as funções de nível superior, o pagamento deve ser efetuado até 06 de setembro.

O concurso é composto por até três etapas e varia mediante ao grau de escolaridade. Além das provas objetiva e discursiva (redação), os candidatos de nível superior serão submetidos a uma prova de títulos. As provas objetivas serão compostas de 120 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da prova objetiva terá cinco alternativas, sendo que cada questão terá apenas uma alternativa correta. A data provável da aplicação do exame é 23 de outubro juntamente com a prova discursiva.

O resultado final do concurso após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Ministério Público do Estado de Roraima e publicado no Diário Eletrônico do MPRR. Aprovados receberão um subsídio mensal no valor de R$ 4.628,76 (para os cargos de nível técnico) e R$ 9.257,37 (para os cargos de nível superior).

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader