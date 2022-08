Concurso IBGE: seleção para recenseadores tem prazo de inscrições prorrogado

Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE indicados no edital. "Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação", ressalta o documento.

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A participação integral e obrigatória no treinamento.

Em relação à remuneração será mediante a produção, "calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados" explica o edital.

Censo 2022

A coleta de dados começa nesta segunda-feira (1º/8). A novidade deste ano é que os recenseadores contarão com uma central telefônica exclusiva para esclarecer as dúvidas da população durante a coleta domiciliar da maior pesquisa do país.

Serão mais de 183 mil recenseadores visitando todos os domicílios do país, que o IBGE calcula serem cerca de 75 milhões. Para tal, o IBGE, além deste edital lançou um outro processo seletivo complementar ofertando 48.535 recenseadores. Ambos complementam o Processo Seletivo lançado em dezembro de 2021 regido pelo edital N.º 10/2021 que ofertou 183.021 chances.

Os primeiros resultados do Censo 2022 estão previstos para serem divulgados ainda no final deste ano. Outras análises e cruzamentos de dados serão divulgados ao longo de 2023 e 2024.

Com informações da Agência Brasil

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader