Brasília Ambiental divulga resultado final da seleção de brigadistas florestais

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal ( Brasília Ambiental ) divulgou no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (25/7), o resultado final do processo seletivo simplificado para seleção de brigadistas florestais. A seleção oferta 150 oportunidades para contratação temporária, sendo seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais.





A última etapa composta pelos testes de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) e de Aptidão Física (TAF), foi realizada em 18 e 19 de julho, respectivamente, no Parque Nacional de Brasília (Água Mineral de Brasília). O resultado preliminar foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal na última quinta-feira (21/7). Além das fases de testes, os candidatos também foram submetidos a etapa de análise documental, de identificação e do curricular dos candidatos.

Inscritos tiveram que apresentar diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal. Para os cargos de chefe de brigadas e supervisores, foi requisitado também nivél médio completo, além de carteira de habilitação no mínimo “B”. Já para os brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais, um dos pré-requisitos é ser alfabetizado.

A remuneração mensal para brigadistas é de R$ 2.666,40; para chefes de brigada é de R$ 3.333,00 e para os supervisores de brigada de R$ 3.999,60. Saiba mais aqui

Brasília Ambiental tem aval para realizar outro certame

A Secretaria de Economia autorizou, em maio deste ano, que o instituto realize um novo certame. O aval é destinado a vagas para os cargos de analista de atividades do meio ambiente e de técnico de atividades do meio ambiente, ambos da carreira Atividades do meio ambiente. A autorização foi através da Portaria n° 125, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

As oportunidades autorizadas somam 219 para cargos de nível médio e superior, sendo 50 para provimento imediato e 169 para formação de cadastro reserva. A carga horária será de 40 horas semanais.

“Esperamos realizar o concurso público ainda este ano. A previsão para chamar os aprovados é a partir do ano que vem”, afirma o superintendente de Administração Geral (Suag) do Brasília Ambiental, Ricardo Roriz.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori