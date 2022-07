IBGE lança outro edital complementar com oferta de 398 vagas

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou, nesta segunda-feira (25/7), o edital do processo seletivo simplificado complementar ao processo seletivo simplificado do IBGE regido pelo edital n.º 09/2021. São ofertadas 398 vagas, sendo 119 vagas de agente censitário municipal (ACM) e 279 vagas de agente censitário supervisor (ACS). O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

O pré-requisito para ambas as funções é ter o ensino médio completo. As inscrições podem ser efetuadas e o período para se escrever será encerrado na próxima quarta-feita (27/07). Não será cobrada taxa de inscrição.

"Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, relacionados no Anexo I da versão completa deste edital, e entregar o formulário de inscrição, disponível no Anexo III da versão completa deste edital, preenchido e assinado" informa o edital.

As contratações serão realizadas nos termos em vigor da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. O valor do vencimento inicial ofertado é de R$ 2,1 mil, para função de ACM, e R$ 1,7 mil, para função de ACS, além de benefícios. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Contrato terá vigência de cinco meses em ambos os cargos.

IBGE já publicou 13 editais complementares

O IBGE já lançou 13 editais complementares em 2022. Oportunidades somam mais de 50 mil. Antes desse, o último edital foi divulgado no dia 18 julho, a seleção de candidatos na função de coordenador censitário subárea e coordenador censitário de área. O prazo de incrições já foi encerrado no dia 22 do mesmo mês.

"O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição", ressaltou o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.

O Instituto já lançou PSS para contratação temporária de 48.535 recenseadores do Censo 2022, no cargo de recenseador, de nível fundamental. Ao todo, a seleção ofertou 2.631 vagas para o posto no IBGE/DF. O treinamento já foi encerrado na última sexta-feira.

O primeiro edital complementar foi lançado em maio. O certame ofertou 107 vagas temporárias e salário de até R$ 3,1 mil. Saiba mais!

O Censo 2022 vai cobrir um território de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados para retratar as condições de vida dos brasileiros e imigrantes que vivem no país. A estimativa é de que sejam visitados 89 milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios. No Distrito Federal, a expectativa é mais de 1 milhão de endereços a serem visitados pelos recenseadores tanto na região urbana quanto rural.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca